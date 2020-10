Caso Iconize: intervengono Elettra Lamborghini e Eleonora Rocchini (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Caso Iconize sta facendo molto discutere, in quanto l’accusa di essersi procurato un occhio nero per fingere un’aggressione omofoba sarebbe gravissima se fosse confermata. Al momento l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha negato tutto, ma Soleil Sorge (colei che ha mostrato le prove del fatto) continua a ribadire il contrario. A mettere bocca sulla vicenda in queste ore sono anche Elettra Lamborghini e Eleonora Rocchini: la prima si è detta meravigliata mentre la seconda ha puntato il dito contro Soleil. Caso Iconize: interviene Elettra Lamborghini Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare di Iconize e al presunto colpo che si sarebbe dato con un surgelato per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilsta facendo molto discutere, in quanto l’accusa di essersi procurato un occhio nero per fingere un’aggressione omofoba sarebbe gravissima se fosse confermata. Al momento l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha negato tutto, ma Soleil Sorge (colei che ha mostrato le prove del fatto) continua a ribadire il contrario. A mettere bocca sulla vicenda in queste ore sono anche: la prima si è detta meravigliata mentre la seconda ha puntato il dito contro Soleil.: intervieneDa qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare die al presunto colpo che si sarebbe dato con un surgelato per ...

