Calvi non è più covid free: l’annuncio del sindaco Armando Rocco (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Calvi (Bn)- L’annuncio arriva direttamente dalla pagina facebook di Armando Rocco: dopo cinque mesi, il comune sannita non è più covid free. Una concittadina è risultata positiva al coronavirus. E’ asintomatica ed il nucleo familiare rispetterà l’isolamento obbligatorio. L'articolo Calvi non è più covid free: l’annuncio del sindaco Armando Rocco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- L’annuncio arriva direttamente dalla pagina facebook di: dopo cinque mesi, il comune sannita non è più. Una concittadina è risultata positiva al coronavirus. E’ asintomatica ed il nucleo familiare rispetterà l’isolamento obbligatorio. L'articolonon è più: l’annuncio delproviene da Anteprima24.it.

KuelaVera : Torno ad innamorarmi di ragazzi tossici che mi trattano di merda perché che stiamo a fare sennò? A pettinare i cape… - calvi_sofia : RT @stillvsyri: vado a mangiare se quando torno non avete risposto qui sotto votando Lou vi vengo a cercare sotto casa I vote #Walls by… - jikooksottona : RT @xvandream: Ora che abbiamo non una ma ben due canzoni nella classifica bb locals non strappatevi troppo i capelli sennò diventati calv… - xvandream : Ora che abbiamo non una ma ben due canzoni nella classifica bb locals non strappatevi troppo i capelli sennò diventati calvi?? - carlo_magnani : RT @russ_alexx: @ginopagliuca @carlo_magnani @MassimoLeaderPD IO Ritenevo che al Corriere fosse opportuno essere Di Bella presenza, non Cal… -