Barcellona-Alcantara | assalto sfumato in extremis Colpa di una videochiamata

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ci sono annate particolarmente sfortunate e difficilmente risollevabili. Probabilmente è il caso di questo 2020 per il. I catalani sono reduci da una stagione a dir poco disastrosa, con il secondo posto in Liga subendo la rimonta del Real Madrid e le brucianti eliminazioni in Copa del Rey e in Champions League. Come se non bastasse ecco il caso di Leo Messi, con il numero 10 blaugrana pronto a lasciare la squadra per via degli attriti con la dirigenza. L'ultima beffa è arrivata sul mercato.SORPASSO LIVERPOOLInfatti, secondo quanto riportato dal Guardian, ilera arrivato a un passo da Thiago. A far saltare la trattativa ci ha pensato unaparticolare, fatta da Jurgen Klopp in persona. L'allenatore tedesco si è mosso in prima persona per convincere il ...