Alessia Marcuzzi leggermente positiva al Covid: “Ora farò tutti gli accertamenti” (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi non ha potuto condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene Show. Il motivo? «Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva». Alessia si trova attualmente in isolamento, a breve ci saranno aggiornamenti: «Ora ... Leggi su golssip (Di martedì 13 ottobre 2020)non ha potuto condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene Show. Il motivo? «Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata».si trova attualmente in isolamento, a breve ci saranno aggiornamenti: «Ora ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - gheburaseye : Il leggermente positiva al #COVID19 di Alessia Marcuzzi deve essere come il leggermente piccante di alcuni piatti m… - hypnoticdust : RT @perchetendenza: 'Leggermente': Perché Alessia Marcuzzi ha dichiarato di essere risultata 'leggermente positiva' al Covid -