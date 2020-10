Uber eats, 10 indagati per caporalato sui rider. L’intercettazione: «Non dire all’esterno che abbiamo creato un sistema per disperati» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono chiuse le indagini per caporalato su Uber eats, portate avanti dal pm di Milano Paolo Storari, che hanno condotto all’iscrizione nel registro degli indagati di 10 persone. Lo scorso 29 maggio, dopo le prime indagini sullo sfruttamento dei rider impiegati nella consegna a domicilio del cibo, il Tribunale aveva disposto un provvedimento unico nella storia delle piattaforme di delivery: il commissariamento di Uber Italy, filiale del colosso americano. I rider, si legge nell’avviso di chiusura indagini, erano: «pagati a cottimo 3 euro a consegna», «derubati» delle mance, «puniti» e «sanzionati attraverso la arbitraria sospensione dei pagamenti dovuti a fronte di asserite mancanze lavorative». Il pm ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si sono chiuse le indagini persu, portate avanti dal pm di Milano Paolo Storari, che hanno condotto all’iscrizione nel registro deglidi 10 persone. Lo scorso 29 maggio, dopo le prime indagini sullo sfruttamento deiimpiegati nella consegna a domicilio del cibo, il Tribunale aveva disposto un provvedimento unico nella storia delle piattaforme di delivery: il commissariamento diItaly, filiale del colosso americano. I, si legge nell’avviso di chiusura indagini, erano: «pagati a cottimo 3 euro a consegna», «derubati» delle mance, «puniti» e «sanzionati attraverso la arbitraria sospensione dei pagamenti dovuti a fronte di asserite mancanze lavorative». Il pm ...

