Twitch | tre personalità del mondo dello streaming danno il via ad una nuova organizzazione chiamata ' OTK'

Asmongold, Mizkif ed Esfand hanno collaborato per avviare una nuova organizzazione volta a riunire creatori di contenuti che la pensano allo stesso modo, che hanno soprannominato "OTK" o, più formalmente, "One True King".I tre streamer sono personalità note di Twitch e insieme a loro ci sono anche i co-fondatori tra cui streamer Tipsout e l'ex conduttore di eSport Rich Campbell. Tutti e cinque hanno lavorato a lungo insieme durante la loro carriera online, che è servita sia come base per la loro amicizia che per la nuova organizzazione OTK."Ci è venuta l'idea di creare un'organizzazione e e costruirla attorno ai nostri amici", ha detto Asmongold nel video di presentazione.

I tre streamer sono personalità note di Twitch e insieme a loro ci sono anche i co-fondatori tra cui streamer Tipsout e l'ex conduttore di eSport Rich Campbell. Tutti e cinque hanno lavorato a lungo ...

