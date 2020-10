Sindacati Roma-Lazio: sistema drive-in e ricoveri in difficoltà (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Nelle ultime settimane, come nel resto d’Italia, i casi di positivita’ al SarsCov2 sono in crescita. Ci aspettano mesi impegnativi: le misure di contenimento e l’attivita’ estensiva di screening saranno essenziali.” “In queste ore le notizie non sono confortanti: l’aumento dei contagi ha fatto esplodere sia il ricorso ai test, che possono arrivare anche a 15-16 mila al giorno, sia gli accessi alle strutture ospedaliere. Dalle file di ore, anche 10, ai drive in per un tampone rapido, agli assembramenti di fronte ai laboratori, fino al congestionamento dei pronti soccorso e l’allungamento dei tempi d’attesa per i ricoveri.” “Bambini, anziani, giovani, famiglie: i disagi per la cittadinanza sono tanti, la rete ospedaliera e’ di nuovo in codice ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)– “Nelle ultime settimane, come nel resto d’Italia, i casi di positivita’ al SarsCov2 sono in crescita. Ci aspettano mesi impegnativi: le misure di contenimento e l’attivita’ estensiva di screening saranno essenziali.” “In queste ore le notizie non sono confortanti: l’aumento dei contagi ha fatto esplodere sia il ricorso ai test, che possono arrivare anche a 15-16 mila al giorno, sia gli accessi alle strutture ospedaliere. Dalle file di ore, anche 10, aiin per un tampone rapido, agli assembramenti di fronte ai laboratori, fino al congestionamento dei pronti soccorso e l’allungamento dei tempi d’attesa per i.” “Bambini, anziani, giovani, famiglie: i disagi per la cittadinanza sono tanti, la rete ospedaliera e’ di nuovo in codice ...

thomasschael : RT @TgrCalabria: #sanità oggi il commissario Cotticelli a Roma per ufficializzare le sue dimissioni e quelle della vice Crocco. E chiedono… - microcerotis : RT @microcerotis: Storia di CONFINDUSTRIA Fu fondata il 5 maggio 1910, con sede a Torino e dal 1919 a Roma, per tutelare gli interessi dell… - microcerotis : Storia di CONFINDUSTRIA Fu fondata il 5 maggio 1910, con sede a Torino e dal 1919 a Roma, per tutelare gli interess… - LavoroLazio_com : Roma Termini, sindacati: 'Chef Express dichiara 78 esuberi, il 15 protestiamo' “Il prossimo 15 ottobre scenderemo i… - TgrRai : RT @TgrCalabria: #sanità oggi il commissario Cotticelli a Roma per ufficializzare le sue dimissioni e quelle della vice Crocco. E chiedono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati Roma Sindacati Roma-Lazio: sistema drive-in e ricoveri in difficoltà RomaDailyNews Sindacati, covid in crescita nella Capitale, sistema sanitario in difficolta’

Nelle ultime settimane, come nel resto d’Italia, i casi di positività al SarsCov2 sono in crescita. “Ci aspettano mesi impegnativi: le misure di contenimento e l’attività estensiva di screening sarann ...

Basta aggressioni agli uomini in divisa: delegazione Sap di Brindisi a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale

Una delegazione della Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Brindisi, parteciperà il prossimo 14 ottobre 2020, alla Manifestazione Nazionale ...

Nelle ultime settimane, come nel resto d’Italia, i casi di positività al SarsCov2 sono in crescita. “Ci aspettano mesi impegnativi: le misure di contenimento e l’attività estensiva di screening sarann ...Una delegazione della Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Brindisi, parteciperà il prossimo 14 ottobre 2020, alla Manifestazione Nazionale ...