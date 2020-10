Seri problemi Poste Mobile e Casa Web il 12 ottobre | cosa non funziona

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Davvero rilevanti ie anche per il servizioWeb di oggi 12. Tantissimi clienti italiani stanno riscontrando malmenti al momento di questa pubblicazione che non possono per nulla essere sottovalutati. La situazione è ben segnalata dal sito Downdector. Il servizio, almeno dalle 16 di questo lunedì segnala il primo migliaio di testimonianze di persone che lamentano l’impossibilità soprattutto di connettersi alla rete internet. Sia per quanto riguardama anche per quello specifico per l’utenza domesticaWeb non c’è la possibilità di navigare in alcun modo per tanti o anche con estrema difficoltà per ...