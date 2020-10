Scoppia un focolaio in una Rsa | 48 contagi

Leggi su anteprima24

Napoli – Unin una casa di riposo ai Colli Aminei a Napoli con 48 positivi asintomatici. È accaduto nell'istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria. I 48 casi di positività sono emersi dall'analisi di 225 tamponi effettuati nella giornata di ieri: stando a quanto si apprende, i positivi sono quasi tutti asintomatici, tranne per qualche caso che presenta lievi sintomi, come febbre, e si trovano attualmente in isolamento all'interno della struttura stessa. La struttura è organizzata su tre livelli: al primo piano si trova la Comunità Tutelare, che ospita 39 utenti e 16 suore; al secondo piano c'è la Rsa, che ospita 40 anziani, mentre al terzo piano si trova la casa albergo che ospita altre 38 persone.