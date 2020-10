Rubano a 80enne di Ravascletto il bancomat e prelevano 13.000 euro

Leggi su udine20

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel corso degli ultimi mesi, la Carnia è stata interessata da alcuni reati contro il patrimonio ai danni di persone anziane, che nella maggior parte dei casi risultavano residenti da sole in località abbastanza isolate. Le attività delittuose sono state da subito sottoposte ad un’attenta attività info-investigativa sul territorio al fine di poter acquisire quanti più elementi possibili per individuarne gli autori. La delicata ed impegnativa attività d’indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolmezzo, con la collaborazione di tutte le Stazioni della Compagnia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, ha portato all’individuazione di due soggetti, che sono stati tratti in arresto su il giorno 8 ottobre. I due marito e moglie pregiudicati, dall’attività svolta, sono stati ...