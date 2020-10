Nuovo dpcm, le anticipazioni: Conte dice stop a gite scolastiche (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nel pomeriggio che in serata sarebbero state rese ufficiali le linee guida Contenute nel Nuovo dpcm, ma intanto continuano a trapelare importanti anticipazioni. Tra le altre cose ci sarà lo stop alle gite scolastiche, alle attività didattiche fuori sede e ai gemellaggi. E’ quanto emerso dal confronto tra il governo, le regioni e gli enti locali. La firma sul Nuovo dpcm è attesa a ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Consiglio Giuseppeha annunciato nel pomeriggio che in serata sarebbero state rese ufficiali le linee guidanute nel, ma intanto continuano a trapelare importanti. Tra le altre cose ci sarà loalle, alle attività didattiche fuori sede e ai gemellaggi. E’ quanto emerso dal confronto tra il governo, le regioni e gli enti locali. La firma sulè attesa a ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - Corriere : Il confronto sul Dpcm: stop gite scolastiche, le regole per le feste in casa e i limiti per i ricevimenti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Nuovo Dpcm, Conte: con ospiti a casa indossare mascherina. Stop sport di contatto e gite scolastiche -