Live – Non è la d’Urso, Iconize non si presenta in puntata: il motivo e la furia di Barbara (video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Durante la scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice è tornata a parlare del caso che ha coinvolto Marco Ferrero, in arte Iconize. Si tratta, come molti sapranno, di un influencer che ha dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba lo scorso maggio. Le su parole, in seguito, sono state smentite da Soleil Sorge, la quale è stata nominata all’interno del Grande Fratello Vip durante una conversazione tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quest’ultima, infatti, sapeva per certo che l’attacco era stato finto. In seguito, poi, Soleil ha confermato le parole della modella durante un appuntamento di Pomeriggio Cinque. Ha, infatti, dichiarato che Iconize aveva parlato di fingere l’aggressione mentre si trovava a cena con lei e la madre. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Durante la scorsadi– Non è la d’Urso, la conduttrice è tornata a parlare del caso che ha coinvolto Marco Ferrero, in arte. Si tratta, come molti sapranno, di un influencer che ha dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba lo scorso maggio. Le su parole, in seguito, sono state smentite da Soleil Sorge, la quale è stata nominata all’interno del Grande Fratello Vip durante una conversazione tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quest’ultima, infatti, sapeva per certo che l’attacco era stato finto. In seguito, poi, Soleil ha confermato le parole della modella durante un appuntamento di Pomeriggio Cinque. Ha, infatti, dichiarato cheaveva parlato di fingere l’aggressione mentre si trovava a cena con lei e la madre. ...

fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - IlContiAndrea : Complimenti alle maestranze di @RadioItalia che hanno realizzato questo show, rendendolo assolutamente un qualcosa… - chetempochefa : 'Che spreco disumano non baciarsi da un po’ possiamo fare fuoco come nelle Banlieue possiamo fare bella storia bell… - 2throughthedark : Ma cos’è successo ieri? Non ho guardato neanche un minuto di live e sembra essere successo un macello #gfvip - zazoomblog : Live-Non è la dUrso Iconize dà buca a Barbara dUrso che esplode: Si deve vergognare - #Live-Non #&eg… -