Jim Carrey: il suo Joe Biden si trasforma nella mosca sulla testa di Mike Pence (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Continuano le irresistibili gag con Jim Carrey nei panni di Joe Biden che stavolta si è trasformato nella mosca sulla testa del Vicepresidente Mike Pence. Jim Carrey versione Joe Biden si è trasformato nella mosca sulla testa del vicepresidente Mike Pence nel nuovo esilarante sketch del Saturday Night Live dedicato al dibattito presidenziale. Alla fine del confronto tra Kamala Harris (Maya Rudolph) e Mike Pence (Beck Bennett) Jim Carrey ha fatto ritorno nei panni del candidato democratico Joe Biden ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Continuano le irresistibili gag con Jimnei panni di Joeche stavolta si ètodel Vicepresidente. Jimversione Joesi ètodel vicepresidentenel nuovo esilarante sketch del Saturday Night Live dedicato al dibattito presidenziale. Alla fine del confronto tra Kamala Harris (Maya Rudolph) e(Beck Bennett) Jimha fatto ritorno nei panni del candidato democratico Joe...

ReplayDream : @FedeJill Lo ricordo benissimo e poi Jim Carrey è unico in queste interpretazioni! Buon inizio settimana ???? - kiepss_ : Allora io le pare da Truman show me le sono sempre fatte, Jim Carrey è nato il 17 gennaio ‘62 esattamente 40 anni p… - roma_amor782 : Nominano the mask e una settimana da Dio tra i film più belli di Jim Carrey, io vi denuncio #GFVIP - AngeloSals : Myriam: Il più bel film di Jim Carrey è.. Zelletta: Jumanji! Le basi comodino, le basi #GFVIP - GiuseppeAgostin : RT @basketreborn1: Primo derby stagionale e prima vittoria per @EurobasketRoma contro la @StellaAzzurraRo .. Ci sono anche 9 punti per Ji… -