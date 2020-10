Io ti cercherò: il cast della seconda puntata della fiction di Rai 1 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò: il cast della seconda puntata della fiction di Rai 1 Questa sera, 12 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata (di quattro) di Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricerca della verità su suo figlio. La fiction vede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è il cast completo di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Il noto attore romano è un ex poliziotto, congedato con disonore per una brutta storia di spaccio ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Io ti cercherò: ildi Rai 1 Questa sera, 12 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la(di quattro) di Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricercaverità su suo figlio. Lavede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è ilcompleto di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Il noto attore romano è un ex poliziotto, congedato con disonore per una brutta storia di spaccio ...

CorriereCitta : Io ti cercherò, stasera in tv: trama, cast, episodi, tutte le anticipazioni - BirbaeEmilia : Io ti cercherò: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv - GassmanGassmann : RT @Publispei: Un approfondimento di TPI sulla trama e sulle prossime puntate di #IoTiCercherò, in onda ogni lunedì su @RaiUno. https://t.c… - Publispei : Un approfondimento di TPI sulla trama e sulle prossime puntate di #IoTiCercherò, in onda ogni lunedì su @RaiUno. - Mauxa : #ioticercherò con Alessandro Gassmann, anticipazione trama cast e puntate -

Ultime Notizie dalla rete : cercherò cast Inhumans - La Famiglia Reale nei nuovi character poster ScreenWEEK.it Blog