In Inghilterra più ricoveri per Covid-19 che prima del lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) In questo momento in Inghilterra ci sono più persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19 di quante ce ne fossero a marzo prima dell'adozione del lockdown. A rivelarlo è Stephen Powis, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) In questo momento inci sono più persone ricoverate in ospedale a causa del-19 di quante ce ne fossero a marzodell'adozione del. A rivelarlo è Stephen Powis, ...

