Il nuovo Dpcm: stop al doppio tampone e quarantena più corta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus, test e tamponi: 10 cose da sapere sfoglia la gallery stop al doppio tampone negativo per decretare la guarigione dal Covid-19 e via libera alla quarantena “accorciata” a 10 giorni. Queste le due novità di maggior rilievo del nuovo Dpcm, la cui uscita dovrebbe essere anticipata a questa sera rispetto al 15 ottobre come previsto. Pare che le misure abbiamo ricevuto l’ok del Comitato tecnico scientifico, dopo una lunga riunione nella sede della Protezione civile di Roma, voluta con ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus, test e tamponi: 10 cose da sapere sfoglia la galleryalnegativo per decretare la guarigione dal Covid-19 e via libera alla“accorciata” a 10 giorni. Queste le due novità di maggior rilievo del, la cui uscita dovrebbe essere anticipata a questa sera rispetto al 15 ottobre come previsto. Pare che le misure abbiamo ricevuto l’ok del Comitato tecnico scientifico, dopo una lunga riunione nella sede della Protezione civile di Roma, voluta con ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - sarto_danilo : RT @MoriMrc: Stasera nuovo dpcm del dittatore di sto cazzo... sua maestà ci dirà cosa possiamo e cosa non possiamo fare per il nostro esclu… - GgvfLucien : RT @AxiaFel: Ho sentito bene? #Speranza in TV che parla di “segnalazioni” su cui confida per irruzioni e multe alle “feste” o cene organizz… -