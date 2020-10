‘Gf Vip 5’, nona puntata: eliminata Myriam Catania, Andrea Zelletta in lacrime per ‘colpa’ di Franceska Pepe, il pubblico decide gli immuni e i nominati sono… (Di martedì 13 ottobre 2020) La nona puntata del Grande Fratello Vip 5 è partita con il botto! Dopo il consueto riassunto di questi ultimi tre giorni, il conduttore Alfonso Signorini ha subito chiamato in Mistery Room le tre concorrenti al televoto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Myriam Catania per chiarire una volta per tutte con quest’ultima se avesse voglia o meno di rimanere in gioco o se volesse abbandonare la Casa prima dell’esito dell’eliminazione dato che da giorni lamentava la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia. Messa alle strette, l’attrice ha confermato che accetterà qualsiasi sarà la decisione del pubblico senza abbandonare spontaneamente il gioco. In attesa dell’esito del televoto, si è tornati a parlare dell’eterna ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5 è partita con il botto! Dopo il consueto riassunto di questi ultimi tre giorni, il conduttore Alfonso Signorini ha subito chiamato in Mistery Room le tre concorrenti al televoto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta eper chiarire una volta per tutte con quest’ultima se avesse voglia o meno di rimanere in gioco o se volesse abbandonare la Casa prima dell’esito dell’eliminazione dato che da giorni lamentava la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia. Messa alle strette, l’attrice ha confermato che accetterà qualsiasi sarà la decisione delsenza abbandonare spontaneamente il gioco. In attesa dell’esito del televoto, si è tornati a parlare dell’eterna ...

ImperiosoMario : Più guardo il gf vip più noto che nemmeno la Brandi è la più buona del mondo. La strategia su Guenda era palese. Baci ciao. #gfvip - FredMosby_ : @serperuta Sicuramente questa è la prima edizione degna di nota che c'è stata da quel GF Vip - francalafafram1 : Scusate ma sta sera alla live del GF vip in regia 3 possono mandare il dietro le quinte tra Franceska e Myriam in studio? #gfvip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, nona puntata: eliminata #MyriamCatania, #AndreaZelletta in lacrime per ‘colpa’ di #FranceskaPepe, il pu… - gloriousraven : Me k cazzo #GF perche li fatte scegliere a loro I Vip a chi salvare . I’ll group si salvanno loro sempre non e giusto #GFVIP5 -

