Feste in 6 e mascherine in casa Nuova stretta del governo. Il Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo il vertice con le regioni e i capi-delegazione del governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a stringere le maglie fin qui allargate dopo la fase più acuta dell'emergenza. Nel nuovo Dpcm saranno molte le limitazioni che riguarderanno le attività più comuni e la sfera privata. Si parte dal divieto di sosta davanti ai locali dalle 21, in modo da evitare assembramenti, e chiusura di pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo a mezzanotte.

Stop alle gite scolastiche e agli sport amatoriali di contatto, sì alle palestre e all’uso della mascherina in casa con persone non conviventi. Il governo non ha voluto introdurre una norma vincolante ...

CORONAVIRUS, IL MINISTRO SPERANZA È PERENTORIO: "STOP A FESTE PRIVATE"

“Le feste saranno vietate per tutti, non solo per i ragazzini – ha aggiunto -. Il 75% dei contagi avviene tra le relazioni più strette, ovvero tra chi si conosce e si fida dell’altro finendo per ...

Stop alle gite scolastiche e agli sport amatoriali di contatto, sì alle palestre e all’uso della mascherina in casa con persone non conviventi. Il governo non ha voluto introdurre una norma vincolante ...“Le feste saranno vietate per tutti, non solo per i ragazzini – ha aggiunto -. Il 75% dei contagi avviene tra le relazioni più strette, ovvero tra chi si conosce e si fida dell’altro finendo per ...