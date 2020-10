Federer si toglie il cappello, Nadal è “storia”: una lettera d’amore (Di lunedì 12 ottobre 2020) La vita da campione firmata Federer: rispetto dell’avversario e applausi. Nadal “mangia la terra”, Roger apprezza Il mondo del Tennis c’ha regalato pagine scritte meravigliosi campioni, con la rivalità tra Nadal e Federer a fare da padrone negli ultimi dieci. Una serie di battaglie terminate con rispetto, sudore e voglia di fare meglio del diretto avversario. Si sono divisi i terreni, Rafa ha incominciato a “mangiare la terra” senza lasciarla più a nessuno. Un imperatore rosso, che a Parigi per tredici volte ha deciso di guardare tutti dall’alto. Forse un giorno il Roland Garros porterà il suo nome, questo non si sa, ma sicuramente la sua ombra sarà fitta nel terreno. Roger ha mostrato nuovamente il comportamento del vincente senza chinarsi ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020) La vita da campione firmata: rispetto dell’avversario e applausi.“mangia la terra”, Roger apprezza Il mondo del Tennis c’ha regalato pagine scritte meravigliosi campioni, con la rivalità traa fare da padrone negli ultimi dieci. Una serie di battaglie terminate con rispetto, sudore e voglia di fare meglio del diretto avversario. Si sono divisi i terreni, Rafa ha incominciato a “mangiare la terra” senza lasciarla più a nessuno. Un imperatore rosso, che a Parigi per tredici volte ha deciso di guardare tutti dall’alto. Forse un giorno il Roland Garros porterà il suo nome, questo non si sa, ma sicuramente la sua ombra sarà fitta nel terreno. Roger ha mostrato nuovamente il comportamento del vincente senza chinarsi ...

Il serbo in partita solo nel terzo set (6-0, 6-2, 7-5), ma sulla terra rossa la differenza è stata evidente dai primi scambi ...

In finale lo spagnolo supera in tre set 6-0, 6-2, 7-5 il serbo e vince per la tredicesima volta in carriera il torneo parigino. Con questo titolo raggiunge Federer a quota 20 slam ...

In finale lo spagnolo supera in tre set 6-0, 6-2, 7-5 il serbo e vince per la tredicesima volta in carriera il torneo parigino. Con questo titolo raggiunge Federer a quota 20 slam ...