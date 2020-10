Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa domande ma accuse” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Animato battibecco tra il giornalista e blogger tarantino Giuseppe Abbate e tra Giuseppe Conte, durante il punto stampa convocato proprio dal presidente del Consiglio a margine dell’incontro con sindacati e associazioni dedicato al futuro dell’ex-Ilva. “Taranto vuole azioni incisive contro l’inquinamento e contro il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare ad avere come partner. Perché non cacciate Arcelor Mittal presidente?”, chiede il giornalista. “La sua non è una domanda, ma una tesi accusatrice”, risponde Conte, che poi viene più volte interrotto da Abbate. Il botta e risposta va avanti per qualche minuto scatenando anche le proteste degli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Animato battibecco tra ile blogger tarantino Giuseppe Abbate e tra Giuseppe, durante il punto stampa convocato proprio dal presidente del Consiglio a margine dell’incontro con sindacati e associazioni dedicato al futuro dell’ex-. “vuole azioni incisive contro l’inquinamento e contro il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare ad avere come partner. Perché non cacciate Arcelor Mittal presidente?”, chiede il. “La sua non è una domanda, ma una tesi accusatrice”, risponde, che poi viene più volte interrotto da Abbate. Ilva avanti per qualche minuto scatenando anche le proteste degli altri ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa domande… - fattoquotidiano : Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa doma… - MPenikas : FQ: Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa… - clikservernet : Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa doma… - Noovyis : (Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta”. “Lei non fa dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva botta Ex-Ilva, botta e risposta tra un giornalista di Taranto e Conte: “Stabilimento va chiuso e basta” Il Fatto Quotidiano Lite Conte-giornalista a Taranto/ Video: “Non è domanda, ma accusa!” e scoppia bufera

Lite Giuseppe Conte e un giornalista a Taranto su ex Ilva e ArcelorMittal: video. "Non è domanda, ma accusa!", sbotta premier e scoppia bufera tra colleghi.

Lite Giuseppe Conte e un giornalista a Taranto su ex Ilva e ArcelorMittal: video. "Non è domanda, ma accusa!", sbotta premier e scoppia bufera tra colleghi.