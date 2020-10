Eterea | un viaggio inaspettato tra le dimensioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La principessaè stata imprigionata dai suoi sei figli e restano solo 18 ore per salvarla. In, vestirete i panni di prodi Architetti a lei fedeli, in cerca delle chiavi custodite dai sei Boss per salvare la Principessa. Il tutto attraverso… il tiro dei dadi! Attraverso le combinazioni delle facce dei dadi, potrete raccogliere Requisiti e Artefatti che vi permetteranno di sconfiggere i Boss e sottrargli le preziose chiavi. Ma non solo. Con i dadi potrete anche manipolare il Tempo, spostarvi tra le, oltre a raccogliere risorse e Gemme vitali. Ringraziamo la Little Rocket Games per la collaborazione e per la disponibilità della copia review, che ci ha permesso di immergerci in lotta per il destino di! Il setup di– Copyright: ...