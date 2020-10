Dpcm ottobre: nuove regole per la quarantena fiduciaria, stop feste in casa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ministro della Salute Roberto SperanzaIl ministro della Salute Roberto Speranza, insieme al comitato tecnico scientifico, ha proposto la modifica delle regole riguardanti la quarantena fiduciaria. In particolare, nel nuovo Dpcm di ottobre l’isolamento fiduciario scenderebbe a 10 giorni. Ulteriori novità riguardano le chiusure dei locali alle ore 24, il divieto di vendita di alcolici oltre le ore 22 e il divieto di posteggiare in piedi fuori dai locali o dalle piazza dalle ore 21 alle ore 6. Infine, stretta anche sul calcetto e sugli sport di contatto, mentre proseguono gli incentivi allo smart working. Dpcm ottobre: nuove regole per la quarantena Cambiano le regole per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ministro della Salute Roberto SperanzaIl ministro della Salute Roberto Speranza, insieme al comitato tecnico scientifico, ha proposto la modifica delleriguardanti la. In particolare, nel nuovodil’isolamento fiduciario scenderebbe a 10 giorni. Ulteriori novità riguardano le chiusure dei locali alle ore 24, il divieto di vendita di alcolici oltre le ore 22 e il divieto di posteggiare in piedi fuori dai locali o dalle piazza dalle ore 21 alle ore 6. Infine, stretta anche sul calcetto e sugli sport di contatto, mentre proseguono gli incentivi allo smart working.per laCambiano leper la ...

