Diana Del Bufalo, è finita con Edo Tavassi: “Il mio angelo custode” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Insieme avevano formato una delle coppie più curiose dello showbiz: lei, Diana Del Bufalo, attrice talentuosa uscita dal vivaio di Amici e lui, Edoardo Tavassi, fratello meno noto della gieffina tutto pepe Guendalina. Lei, tutta pianoforte, vestitini bon ton e modi delicati, lui, voce roca e barba da macho, modi apparentemente “rozzi” ma cuore tenero. E sui social, dove erano usciti allo scoperto, dilettavano i fan con post ironici e divertenti. Diana, tra l’altro, reduce dalla brutta delusione d’amore con Paolo Ruffini, aveva trovato in Edoardo un aiuto, una spalla su cui piangere prima, e sulla quale appoggiarsi e trovare riparo, poi. E così come sui social si erano fatti conoscere, sui social danno notizia, oggi, del loro addio. Lo fa Diana, più avvezza ai ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 ottobre 2020) Insieme avevano formato una delle coppie più curiose dello showbiz: lei,Del, attrice talentuosa uscita dal vivaio di Amici e lui, Edoardo, fratello meno noto della gieffina tutto pepe Guendalina. Lei, tutta pianoforte, vestitini bon ton e modi delicati, lui, voce roca e barba da macho, modi apparentemente “rozzi” ma cuore tenero. E sui social, dove erano usciti allo scoperto, dilettavano i fan con post ironici e divertenti., tra l’altro, reduce dalla brutta delusione d’amore con Paolo Ruffini, aveva trovato in Edoardo un aiuto, una spalla su cui piangere prima, e sulla quale appoggiarsi e trovare riparo, poi. E così come sui social si erano fatti conoscere, sui social danno notizia, oggi, del loro addio. Lo fa, più avvezza ai ...

