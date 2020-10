Diana Del Bufalo amore al capolinea con Edoardo Tavassi (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ finito l’amore tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi. Lo ha annunciato la diretta interessata con un post social, nel quale parla della rottura con toni sereni e rassicura i follower: “Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”. Parla del suo ex come di un maestro e spiega che nonostante abbiano deciso di mettere un punto alla loro storia, li lega ancora un grande sentimento. Diana ed Edoardo erano stati paparazzati per la prima volta insieme lo scorso gennaio e durante il lockdown trascorso insieme sono sempre sembrati felici e affiatati. Da qualche tempo, la Del Bufalo e il fratello di Guendalina Tavassi non apparivano più insieme sui social e i follower avevano ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ finito l’traDeled. Lo ha annunciato la diretta interessata con un post social, nel quale parla della rottura con toni sereni e rassicura i follower: “Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”. Parla del suo ex come di un maestro e spiega che nonostante abbiano deciso di mettere un punto alla loro storia, li lega ancora un grande sentimento.ederano stati paparazzati per la prima volta insieme lo scorso gennaio e durante il lockdown trascorso insieme sono sempre sembrati felici e affiatati. Da qualche tempo, la Dele il fratello di Guendalinanon apparivano più insieme sui social e i follower avevano ...

Avvenire_Nei : Parla madre Diana #Papa, abbadessa del #monastero delle #Clarisse a #Otranto. In #Fratellitutti Francesco definisce… - cristob45 : RT @BaroneZaza70: @dianadep1 @neblaruz @marmelyr @1Atsuhimerose2 @angelicadisogno @ejlazar @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrie… - IICAmburgo : ??????Parti con #IICAmburgo per #Piccolefughe, una guida in un'Italia nascosta ??: un viaggio virtuale attraverso osser… - pirateslifesavy : Diana del Bufalo ed Edoardo che si lasciano e spendono parole così positive nonostante la rottura, sono da prendere… - jai_guti : RT @BaroneZaza70: @dianadep1 @neblaruz @marmelyr @1Atsuhimerose2 @angelicadisogno @ejlazar @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrie… -