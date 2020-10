Dema a pezzi | Nino Simeone attacca il sindaco | “Altro che Clemente | siamo stufi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “in piena emergenza sanitaria per il Covid 19 ed abbiamo in atto una crisi politica nella maggioranza di governo della città. IlDe Magistris, in questi anni non è stato in grado di costruire nessun rapporto politico istituzionale con il centrosinistra locale e nazionale e tantomeno con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, e per quello che è mi dato sapere neanche con le associazioni e comitati civici una volta vicine al mondo; in assenza totale di punti programmatici da condividere, in totale solitudine e senza aver raggiunto alcun risultato positivo sui temi del trasporto pubblico, della mobilità, della vivibilità e della cura del territorio, oggi, a otto mesi dalle elezioni amministrative, in perfetto stile Luigi XIV, ...