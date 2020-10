Covid, Raviolo: “Fino a fine marzo per l’Unità di crisi le RSA non erano un problema” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Regione Piemonte avrebbe sottovalutato l’emergenza Rsa nella gestione della crisi Covid durante i mesi del lockdown. Ad affermarlo è Mario Raviolo, l’ex capo dell’unità di crisi regionale, audito oggi in commissione d’inchiesta. Lo riporta il : “Mario Raviolo ci ha messo nero su bianco che l’emergenza RSA è arrivata sul tavolo della Regione solo dopo la sua destituzione ovvero il 17 marzo (‘Sono stato destituito da uno che per fortuna ha più competenze di me in campo sanitario, credo faccia il geologo’, si è lasciato sfuggire), mettendo agli atti che, per oltre un mese, delle persone ospiti delle residenze e dei lavoratori impegnati là dentro nessuno si occupava, almeno non in modo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Regione Piemonte avrebbe sottovalutato l’emergenza Rsa nella gestione delladurante i mesi del lockdown. Ad affermarlo è Mario, l’ex capo dell’unità diregionale, audito oggi in commissione d’inchiesta. Lo riporta il : “Marioci ha messo nero su bianco che l’emergenza RSA è arrivata sul tavolo della Regione solo dopo la sua destituzione ovvero il 17(‘Sono stato destituito da uno che per fortuna ha più competenze di me in campo sanitario, credo faccia il geologo’, si è lasciato sfuggire), mettendo agli atti che, per oltre un mese, delle persone ospiti delle residenze e dei lavoratori impegnati là dentro nessuno si occupava, almeno non in modo ...

Mario Raviolo, direttore della Maxiemergenza regionale 118, è stato sentito oggi, in qualità di primo commissario dell’unità di crisi per la gestione dell’emergenza Covid in Piemonte, dal gruppo di ...

Il centrodestra sabota l'indagine Covid

Il centrodestra continua a sabotare la commissione d’indagine sul Covid, o meglio la sottocommissione conoscitiva concessa alle opposizioni per verificare i procedimenti adottati dalla Regione Piemont ...

