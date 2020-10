Covid a Napoli, un morto al Cotugno: “I soccorsi sono stati immediati” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La morte di un paziente di 70 anni affetto da Covid, avvenuta oggi al pronto soccorso dell‘ospedale Cotugno di Napoli, è al centro di una nota diffusa in serata dall’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli che punta a precisare le notizie diffusesi in giornata sulla scorta delle denunce dei familiari che hanno lamentato ritardi nell’assistenza. “In relazione al decesso di un paziente avvenuto oggi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cotugno di Napoli – si legge nella nota – l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che il paziente, di 70 anni, diabetico e iperteso e con altre patologie coesistenti, è arrivato con ambulanza del 118 presso il presidio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La morte di un paziente di 70 anni affetto da, avvenuta oggi al pronto soccorso dell‘ospedaledi, è al centro di una nota diffusa in serata dall’Azienda ospedaliera dei Colli diche punta a precisare le notizie diffusesi in giornata sulla scorta delle denunce dei familiari che hanno lamentato ritardi nell’assistenza. “In relazione al decesso di un paziente avvenuto oggi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedaledi– si legge nella nota – l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che il paziente, di 70 anni, diabetico e iperteso e con altre patologie coesistenti, è arrivato con ambulanza del 118 presso il presidio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, un morto al Cotugno l'Asl: «Soccorsi immediati» Il Mattino Assembramenti sul Lungomare, Confcommercio a De Luca: «Chiudere prima i locali non serve, concordiamo le misure necessarie»

È quanto affermano il presidente di Confcommercio Napoli Carla della Corte, il presidente di Fipe-Confcommercio Massimo Di Porzio, e il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo.

Napoli, tra 72 ore terminerà l'isolamento a Castel Volturno. La reazione dei calciatori

22 Il Napoli continua il suo isolamento al centro sportivo di Castel Volturno, ma l’alba è in vista: mancano tre giorni alla fine del ritiro. Meno tre giorni alla libertà. Alla liberazione più che ...

