Codacons chiede a Governo estradizione di Robinho: “Sconti la pena nel carcere italiano” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Codacons chiede l'estradizione per il calciatore ex Milan Robinho trasferitosi al Santos. La vicenda del brasiliano ha scatenato nell'opinione pubblica un vero e proprio dibattito tra tifosi, appassionati e esperti di diritto penale.Questo perché sull'ex attaccante rossonero -rileva il Codacons - pende una condanna comminata dalla Giustizia italiana (Tribunale di Milano) che nel Novembre del 2017 lo trovò colpevole per il reato di violenza sessuale, sanzionandolo con 9 anni di carcere ed un risarcimenti di 60mila euro per la vittima.I fatti risalirebbero all'anno 2013, quando, assieme ad un amico, avrebbe violentato in un locale milanese una giovane ragazza albanese; violenza che la sentenza del Tribunale descrive in modo molto crudo sottolineando ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ill'per il calciatore ex Milantrasferitosi al Santos. La vicenda del brasiliano ha scatenato nell'opinione pubblica un vero e proprio dibattito tra tifosi, appassionati e esperti di dirittole.Questo perché sull'ex attaccante rossonero -rileva il- pende una condanna comminata dalla Giustizia italiana (Tribunale di Milano) che nel Novembre del 2017 lo trovò colpevole per il reato di violenza sessuale, sanzionandolo con 9 anni died un risarcimenti di 60mila euro per la vittima.I fatti risalirebbero all'anno 2013, quando, assieme ad un amico, avrebbe violentato in un locale milanese una giovane ragazza albanese; violenza che la sentenza del Tribunale descrive in modo molto crudo sottolineando ...

Codacons chiede a Governo estradizione di Robinho: "Sconti la pena nel carcere italiano"

Il Codacons diffida la Rai: "No al film di Chiara Ferragni, è uno spot diseducativo"

Ancora uno scontro tra Chiara Ferragni e il Codacons, che minaccia azioni legali contro la Rai se dovesse mandare in onda il docufilm dell'influencer.

In Sicilia divieto di Halloween causa Covid-19…

Vietare in tutta la Sicilia feste ed eventi legati a Halloween e regolare l'afflusso degli utenti nei cimiteri in vista della ricorrenza del 2 novembre. Lo chiede il Codacons al governo regionale e al ...

