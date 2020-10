Chiara Ferragni, difficoltà in gravidanza: poi è arrivato Leone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiara Ferragni, durante la sua prima gravidanza in attesa di Leone, ha dovuto affrontare negli ultimi mesi una serie di problemi. Foto da Instagram: @ChiaraFerragniQuesta sera su Rai 2 verrà mandato in onda il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, Unposted. Come ha diChiarato l’influencer, subito dopo ci sarà un’intervista che ha rilasciato a Simona Ventura. Nel frattempo lei e Fedez hanno dato l’annuncio di una seconda gravidanza e proprio oggi hanno rivelato il sesso del nascituro: sarà una bambina. A dirlo il piccolo Leone che si è mostrato super felice nel conoscere la nuova sorellina. Per il momento la nota influencer si trova ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020), durante la sua primain attesa di, ha dovuto affrontare negli ultimi mesi una serie di problemi. Foto da Instagram: @Questa sera su Rai 2 verrà mandato in onda il documentario sulla vita di, Unposted. Come ha dito l’influencer, subito dopo ci sarà un’intervista che ha rilasciato a Simona Ventura. Nel frattempo lei e Fedez hanno dato l’annuncio di una secondae proprio oggi hanno rivelato il sesso del nascituro: sarà una bambina. A dirlo il piccoloche si è mostrato super felice nel conoscere la nuova sorellina. Per il momento la nota influencer si trova ...

trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - LaStampa : Tv, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del film su Chiara Ferragni: “Uno spot diseducativo” - Corriere : Stasera il doc su Chiara Ferragni. ll giudizio del critico: «Sembra un film di propaganda nordcoreano» - morellfrancesco : @RaiDue @Chiara_Ferragni Me lo vedrò sicuramente?????????????????????????????????????????????? - shittyloki : RT @mesonorotta: Chiara Ferragni avrà una bimba bellissima ?? già me la immagino andare in giro vestita come una mini modella con tutte le c… -