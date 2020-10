Carolina Morace coming out | ‘Io sposata con Jane’ | il calcio è omofobo’ (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rivelazione Carolina Morace coming out, l’ex calciatrice parla del suo rapporto con la moglie. E sul calcio dice: “Troppi pregiudizi”. Giunge da Carolina Morace un coming out, molto significativo perché giunge all’interno del mondo del calcio. Dove confessioni del genere si contano sulle dita di una mano e rappresentano episodi isolati. L’ex calciatrice, oggi allenatrice, … L'articolo Carolina Morace coming out ‘Io sposata con Jane’ il calcio è omofobo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rivelazioneout, l’ex calciatrice parla del suo rapporto con la moglie. E suldice: “Troppi pregiudizi”. Giunge daunout, molto significativo perché giunge all’interno del mondo del. Dove confessioni del genere si contano sulle dita di una mano e rappresentano episodi isolati. L’ex calciatrice, oggi allenatrice, … L'articoloout ‘Iocon Jane’ ilè omofobo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

