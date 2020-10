Bellanova | «Sono asintomatico Non sottovalutate il Coronavirus»

Leggi su calcionews24

Raoul Bellanova, terzino dell'Atalanta attualmente prestito al Pescara, è risultato positivo al COVID-19 durante il ritiro a Tirrenia della nazionale italiana Under 21. Queste le parole del calciatore. «Ci tengo a farvi sapere che sto bene, in isolamento. Ci tenevo inoltre a dirvi di non sottovalutare questo virus, sia per il vostro bene che per quello delle persone a voi care, perché non è una cosa su cui scherzare. ora non mi resta che fare il conto alla rovescia per tornare in campo, grazie in anticipo a tutti per i messaggi».