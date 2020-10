**Bce; Lagarde, 'solo 10% lavoratori ha bisogno di tornare in ufficio'** (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - La pandemia "ha portato molti cambiamenti strutturali, alcuni buoni e altri cattivi. Ad esempio ha cmabiato la natura delle attività domestiche in modo sorprendente: anche se, come faccio io, lavoriamo da remoto riusciamo a comunicare. Nei momenti peggiori il 50% delle persone impiegate ha lavorato da remoto e di questi solo il 10% ha bisogno di tornare a ufficio". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in un intervento per gli incontri del Fondo Monetario INternazionale, anticipando come dopo la pandemia "il lavoro sarà differente da come conoscevamo". Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - La pandemia "ha portato molti cambiamenti strutturali, alcuni buoni e altri cattivi. Ad esempio ha cmabiato la natura delle attività domestiche in modo sorprendente: anche se, come faccio io, lavoriamo da remoto riusciamo a comunicare. Nei momenti peggiori il 50% delle persone impiegate ha lavorato da remoto e di questiil 10% hadi". Lo sottolinea la presidente della Bce Christinein un intervento per gli incontri del Fondo Monetario INternazionale, anticipando come dopo la pandemia "il lavoro sarà differente da come conoscevamo".

