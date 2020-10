Avellino, crash di Eleven Sports: la nota ufficiale diramata dal club irpino (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il disservizio di Eleven Sports ha causato disagi a tutti i club di Serie C.Serie C, l’Associazione Codici contro i disservizi di Eleven Sports: “Risarciscano i consumatori”Nel pomeriggio di domenica la piattaforma streaming ha subito un crash totale che non ha permesso ai tifosi di seguire le gare dei propri beniamini. Si è particolarmente adirato l'Avellino che attraverso una nota ufficiale ha dichiarato quanto segue.crash Eleven Sports, parla Ghirelli: “Pretendiamo risposte, la visione delle gare deve essere garantita”L’Us Avellino, preso atto del disagio causato da Eleven ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il disservizio diha causato disagi a tutti idi Serie C.Serie C, l’Associazione Codici contro i disservizi di: “Risarciscano i consumatori”Nel pomeriggio di domenica la piattaforma streaming ha subito untotale che non ha permesso ai tifosi di seguire le gare dei propri beniamini. Si è particolarmente adirato l'che attraverso unaha dichiarato quanto segue., parla Ghirelli: “Pretendiamo risposte, la visione delle gare deve essere garantita”L’Us, preso atto del disagio causato da...

