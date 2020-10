Atp Sardegna 2020, Musetti sconfigge Cuevas in due set: secondo turno per lui (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lorenzo Musetti ha sconfitto Pablo Cuevas per 7-6(4) 7-5 in occasione del primo turno dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. L’azzurrino si è resto protagonista di un ulteriore passo per il suo percorso di crescita graduale, attuato contro uno dei migliori interpreti sul rosso del circuito maschile: prestazione autorevole, a conferma di quanto di buono visto nelle ultime settimane. Al secondo turno sfiderà il vincente del derby azzurro tra Travaglia e Pellegrino. CRONACA – Nel corso del primo set, Musetti ha palesato una sicurezza nei propri mezzi straordinaria: resa al servizio straripante e vincenti da ogni zona del campo. Cuevas non ha mollato la presa e ha risposto colpo su colpo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lorenzoha sconfitto Pabloper 7-6(4) 7-5 in occasione del primodell’Atp 250 Forte VillageOpen. L’azzurrino si è resto protagonista di un ulteriore passo per il suo percorso di crescita graduale, attuato contro uno dei migliori interpreti sul rosso del circuito maschile: prestazione autorevole, a conferma di quanto di buono visto nelle ultime settimane. Alsfiderà il vincente del derby azzurro tra Travaglia e Pellegrino. CRONACA – Nel corso del primo set,ha palesato una sicurezza nei propri mezzi straordinaria: resa al servizio straripante e vincenti da ogni zona del campo.non ha mollato la presa e ha risposto colpo su colpo ...

