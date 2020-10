Vialli: “Scudetto? Per la Juventus è dura. Darei Pallone d’Oro a Papu Gomez” (Di domenica 11 ottobre 2020) Lunga e interessante intervista rilasciata da Gianluca Vialli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha parlato di diversi temi d'attualità legati al mondo del calcio. Dalla lotta allo scudetto in questa particolare stagione, fino alle meraviglie dell'Atalanta trascinata dal capitano Papu Gomez.Vialli: tra scudetto e Atalantacaption id="attachment 1029875" align="alignnone" width="594" Papu Gomez Atalanta (Getty Images)/captionDopo aver parlato a livello personale della sua malattia e della Nazionale, Vialli si è concentrato sulla stagione di Serie A e la lotta al Tricolore: "Credo che quest’anno sia difficile per la Juventus. Ma questo al di là del cambiamento di allenatore. È quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Lunga e interessante intervista rilasciata da Gianlucaai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha parlato di diversi temi d'attualità legati al mondo del calcio. Dalla lotta allo scudetto in questa particolare stagione, fino alle meraviglie dell'Atalanta trascinata dal capitanoGomez.: tra scudetto e Atalantacaption id="attachment 1029875" align="alignnone" width="594"Gomez Atalanta (Getty Images)/captionDopo aver parlato a livello personale della sua malattia e della Nazionale,si è concentrato sulla stagione di Serie A e la lotta al Tricolore: "Credo che quest’anno sia difficile per la. Ma questo al di là del cambiamento di allenatore. È quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano ...

