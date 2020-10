Serie C, girone C: il Bari non si ferma più il Teramo continua a stupire. Risultati e classifica (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel pomeriggio si è disputata la prima parte della 4a giornata del girone C di Serie C.Il Palermo ha ceduto 2-0 in casa all'Avellino al termine di una gara giocata a bassi livelli e in cui le occasioni da rete sono davvero mancate. Nelle altre sfide odierne sono arrivate le vittorie convincenti di Bari e Teramo che hanno rispettivamente superato in trasferta Viterbese (0-3) e Monopoli (0-2), Vince in rimonta anche la Juve Stabia che ha la meglio per 2-1 sulla Virtus Francavilla grazie a una rete nei minuti di recupero, 0-0 senza emozioni tra Vibonese e Catanzaro.Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1Monopoli-Teramo 0-2Palermo-Avellino 0-2Vibonese-Catanzaro 0-0Viterbese-Bari 0-3classificaBari 10Teramo 7*Avellino 6**Turris ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel pomeriggio si è disputata la prima parte della 4a giornata delC diC.Il Palermo ha ceduto 2-0 in casa all'Avellino al termine di una gara giocata a bassi livelli e in cui le occasioni da rete sono davvero mancate. Nelle altre sfide odierne sono arrivate le vittorie convincenti diche hanno rispettivamente superato in trasferta Viterbese (0-3) e Monopoli (0-2), Vince in rimonta anche la Juve Stabia che ha la meglio per 2-1 sulla Virtus Francavilla grazie a una rete nei minuti di recupero, 0-0 senza emozioni tra Vibonese e Catanzaro.Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1Monopoli-0-2Palermo-Avellino 0-2Vibonese-Catanzaro 0-0Viterbese-0-3107*Avellino 6**Turris ...

Risultati Serie C girone C, 4ª giornata: l'Avellino raddoppia, la Juve Stabia pareggia
Marcatore - Pompei Fabio - Serie D Girone G - 2020/2021

LatinaDi Renzo L., Alessandro J., Pompei F., Di Renzo L., Di Emma A. 11/10/2020 5 - 1 Giugliano 1928Caso Naturale V. Serie D Girone A Gozzano-Sanremese 1-2, l'ex Mikhaylovskiy decide nel finale 11 ...

Calcio, serie D: Latina travolgente in casa, vince anche Formia. Tracollo dell'Aprilia

Latina e Formia proseguono la corsa a punteggio pieno nel girone G della serie D di calcio. I nerazzurri travolgono 5-1 al "Francioni" il Giugliano. All'iniziale vantaggio degli ospiti hanno risposto ...

