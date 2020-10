Schianto in moto: Giada muore a 23 anni, il compagno è grave (Di domenica 11 ottobre 2020) Una ragazza morta e il compagno in fin di vita. Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa del capoluogo messapico. Forse è ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Una ragazza morta e ilin fin di vita. Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa del capoluogo messapico. Forse &e; ...

Una ragazza morta e il compagno in fin di vita. Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa del ...

Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 16 sulla Lecce-Brindisi, in direzione Brindisi. La giovane donna, Giada Malerba, si trovava in sella a una moto ...

