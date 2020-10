Salvini, il Governo non pensi di tornare a chiudere (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - "Spero che al Governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire". Così il segretario leghista Matteo Salvini interpellato sul nuovo Dpcm al vaglio del Governo. "Va bene stare attenti, distanti e mascherati. Però chiusi in casa, no. L'ottanta per cento dei contagi avviene in casa: questi sono i dati, quindi, è inutile andare a prendersela con chi lavora", ha sostenuto. Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - "Spero che alnon ci sia nessuno chedia riancora locali, negozi, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire". Così il segretario leghista Matteointerpellato sul nuovo Dpcm al vaglio del. "Va bene stare attenti, distanti e mascherati. Però chiusi in casa, no. L'ottanta per cento dei contagi avviene in casa: questi sono i dati, quindi, è inutile andare a prendersela con chi lavora", ha sostenuto.

