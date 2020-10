PABLO RODRIGUEZ, DALLA SCUOLA DI RAUL AL LECCE DI CORINI (Di domenica 11 ottobre 2020) Il calcio nelle isole Canarie si riduce per comodità giornalistica alla rivalità atavica tra Tenerife e Las Palmas. Ma i vivai sono floridi e i giovani sognano di spiccare il volo verso il continente per inseguire il loro sogno. Alle spalle si lasciano isole rigogliose e verdeggianti, mete turistiche tra le più gettonate grazie ad un clima sempre mite. E’ in questo contesto e animato da tali ambizioni, che cresce il giovane PABLO RODRIGUEZ Delgado. Il nuovo acquisto del LECCE, annunciato da Pantaleo Corvino negli ultimi giorni di mercato in un’operazione a titolo definitivo, si cimenterà per la prima volta in un torneo professionistico. A livello giovanile, del resto, dopo aver segnato in finale di Youth League, contribuendo a farla vincere alla sua squadra, aveva poco da dire ormai. Arriva dal ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Il calcio nelle isole Canarie si riduce per comodità giornalistica alla rivalità atavica tra Tenerife e Las Palmas. Ma i vivai sono floridi e i giovani sognano di spiccare il volo verso il continente per inseguire il loro sogno. Alle spalle si lasciano isole rigogliose e verdeggianti, mete turistiche tra le più gettonate grazie ad un clima sempre mite. E’ in questo contesto e animato da tali ambizioni, che cresce il giovaneDelgado. Il nuovo acquisto del, annunciato da Pantaleo Corvino negli ultimi giorni di mercato in un’operazione a titolo definitivo, si cimenterà per la prima volta in un torneo professionistico. A livello giovanile, del resto, dopo aver segnato in finale di Youth League, contribuendo a farla vincere alla sua squadra, aveva poco da dire ormai. Arriva dal ...

