Ospedali verso il tutto esaurito. La sanità di De Luca è già in tilt (Di domenica 11 ottobre 2020) Resta la Campania la seconda regione più colpita dal coronavirus con 633 nuovi contagi, dietro la Lombardia (1.032). Nonostante in Campania i nuovi contagi siano in calo, la situazione degli Ospedali sembra già avviata verso il collasso. Visualizza questo post su Instagram COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 633 Tamponi del giorno: 9.232 Totale positivi: ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Resta la Campania la seconda regione più colpita dal coronavirus con 633 nuovi contagi, dietro la Lombardia (1.032). Nonostante in Campania i nuovi contagi siano in calo, la situazione deglisembra già avviatail collasso. Visualizza questo post su Instagram COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 633 Tamponi del giorno: 9.232 Totale positivi: ...

Dagli aggiornamenti sul coronavirus a Guasila arriva qualche buona notizia: il paziente positivo che era stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari sta meglio ed è stato dimesso dall'ospedale.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 12 ottobre sarà a Taranto, insieme a sette ministri, per un sopralluogo nell'area del cantiere in cui sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo, per l'i ...

