Nuovo dpcm in arrivo. La virologa Capua: "Serve l'impegno di tutti per vincere il Covid" (Di domenica 11 ottobre 2020) Già da domani, lunedì 12 ottobre, potrebbe arrivare il Nuovo dpcm del governo con misure restrittive atte a contenere i nuovi contagi del Covid-19. Restrizioni che andrebbero a colpire feste private, sport amatoriali e movida. In ogni caso, su tutte queste scelte si attende però il risultato della nuova riunione del Comitato tecnico-scientifico, convocata d'urgenza per il pomeriggio di oggi, domenica 11 ottobre. In attesa del Nuovo decreto, interviene sulla situazione italiana anche la virologa Ilaria Capua, che ancora una volta invita tutti a seguire le semplici e poche regole di buon senso. Per uscire insieme da questa pandemia, la collaborazione di tutti, sottolinea la scienziata, è fondamentale. Calcetto, feste e movida al ...

