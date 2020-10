Non è l’Arena, ospiti stasera, 11 ottobre 2020: Salvatore Buzzi, inchiesta Inps e smart working (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la terza puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 11 ottobre 2020 La puntata si aprirà con un’intervista esclusiva a Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo su Mafia Capitale, che racconterà la sua versione dei fatti in attesa dell’udienza della Corte di Appello di Roma del 3 novembre. In studio, anche Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella. Si tornerà, poi, a parlare di Covid-19, del boom dei contagi degli ultimi giorni e dei negazionisti, che hanno ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, domenica 11, dalle 20:30 su La 7, va in onda la terza puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è l’Arena, 11La puntata si aprirà con un’intervista esclusiva a, uno degli imputati principali del processo su Mafia Capitale, che racconterà la sua versione dei fatti in attesa dell’udienza della Corte di Appello di Roma del 3 novembre. In studio, anche Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella. Si tornerà, poi, a parlare di Covid-19, del boom dei contagi degli ultimi giorni e dei negazionisti, che hanno ...

