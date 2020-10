Nier Replicant | Square Enix mostra diverse nuove immagini

Leggi su tuttotek

(Di domenica 11 ottobre 2020) Annunciato in pieno periodo di lockdown,torna arsi condi gioco, in attesa dell’uscita prevista per aprile 2021 Arrivato come un fulmine a ciel sereno alla fine di marzo di quest’anno, quando la nostra primaria preoccupazione, oltre al lockdown, era capire se avremmo giocato Final Fantasy VII Remake al lancio oppure no,è tornato arsi. Il titolo diè, come già spiegato da Yoko Taro stesso, a metà fra una remastered e un remake del titolo originale uscito nel 2010. Lo stesso nome completo del titolo,ver. 1.22474487139, ne sottolinea ...