Massimiliano Morra, Lele Mora: “Non è gay, ma andava a letto con un lui” (Di domenica 11 ottobre 2020) Lele Mora a Live Non è la d’Urso ha rivelato che Massimiliano Morra non è gay ma per andare al GF Vip è andato a letto con un lui. Barbara d’Urso è tornato a parlare nel suo programma della domenica sera di finti gossip e quale occasione migliore, se non questa, per parlare della finta … L'articolo Massimiliano Morra, Lele Mora: “Non è gay, ma andava a letto con un lui” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 11 ottobre 2020)a Live Non è la d’Urso ha rivelato chenon è gay ma per andare al GF Vip è andato acon un lui. Barbara d’Urso è tornato a parlare nel suo programma della domenica sera di finti gossip e quale occasione migliore, se non questa, per parlare della finta … L'articolo: “Non è gay, macon un lui” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : 'Ci ho sofferto, Adua mi piaceva tanto' ?? #GFVIP - SirDistruggere : Oggi è il #NationalComingOutDay, ma in molti ancora ignorano la differenza con un outing. Il coming out è quando u… - cerasottide : Adua del Vesco e Massimiliano Morra devono baciare i piedi a questo sistema, non sono nessuno. #fabriziocorna #LiveNoneLadUrso #gfvip - zerowidee : 'adua del vesco e massimiliano morra sono due esseri inutili' URLOOOOO #noneladurso - latentadult : 'adua del vesco e massimiliano morra sono due esseri inutili creati da quel sistema' ?? #gfvip -