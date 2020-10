Juventus | Bernardeschi è recuperato | quale ruolo per lui?

(Di domenica 11 ottobre 2020) Federicoè tornato a disposizione del tecnico dellaAndrea Pirlo ma in che posizione verrà utilizzato? Latornerà a lavorare nella giornata di domani alla Continassa per preparare la sfida di campionato contro il Crotone. Andrea Pirlo avrà a sua disposizione anche Federico, che si era aggregato ai compagni già nel corso di questa settimana ma che ora è abile e arruolabile per i prossimi impegni bianconeri. Secondo il Corriere dello Sport, al momentoè considerato da Pirlo più come un esterno di centrocampo che un trequartista, diventando quindi la prima alternativa ad Alex Sandro. Leggi su Calcionews24.com

Federico Bernardeschi è tornato a disposizione del tecnico della Juventus Andrea Pirlo ma in che posizione verrà utilizzato? La Juventus tornerà a lavorare nella giornata di domani alla Continassa per ...