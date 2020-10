J-Ax canta live il nuovo brano e sceglie la "Suite 102.5 Prime time Live" (Di domenica 11 ottobre 2020) J- Ax torna canterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Via di qua” (in coppia con Mr Rain). Appuntamento imperdibile domani sera, 12 ottobre, su RTL102.5: la “Suite Prime time Live”, il nuovo format del lunedì sera, ospiterà in studio il famoso rapper milanese. Cresce l'attesa e in fan sono già in delirio. Infatti, dalle 21 alle 22.30 - come ogni lunedì in radiovisione al canale 36 DTT e 736 Sky - su RTL102.5 torna la musica dal vivo. E le emozioni sono assicurate. Dopo il primo appuntamento con Biagio Antonacci, lunedì è atteso J-Ax. Gli studi di RTL102.5 a Cologno Monzese si trasformano in un palcoscenico per accogliere i più grandi artisti. E così, grazie a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) J- Ax torna canterà per la prima volta dal vivo ilsingolo “Via di qua” (in coppia con Mr Rain). Appuntamento imperdibile domani sera, 12 ottobre, su RTL102.5: la “”, ilformat del lunedì sera, ospiterà in studio il famoso rapper milanese. Cresce l'attesa e in fan sono già in delirio. Infatti, dalle 21 alle 22.30 - come ogni lunedì in radiovisione al canale 36 DTT e 736 Sky - su RTL102.5 torna la musica dal vivo. E le emozioni sono assicurate. Dopo il primo appuntamento con Biagio Antonacci, lunedì è atteso J-Ax. Gli studi di RTL102.5 a Cologno Monzese si trasformano in un palcoscenico per accogliere i più grandi artisti. E così, grazie a ...

Al termine del live, J- AX raggiungerà la Social Room dove ci saranno Jessica Brugali e Paola Di Benedetto (l’ex storica vincitrice del Grande Fratello vip), che risponderanno alle domande dei fan in ...

Al termine del live, J- AX raggiungerà la Social Room dove ci saranno Jessica Brugali e Paola Di Benedetto (l'ex storica vincitrice del Grande Fratello vip), che risponderanno alle domande dei fan in ...