Impara a perdonare anche chi non vuole chiederti scusa

(Di domenica 11 ottobre 2020) La verità è che il perdono è una cosa davvero complicata e non sempre riusciamo ad aprire il nostro cuore davanti a chi lo ha lacerato senza sensi di colpa. E il fatto di pensare al perdono come a una sorta di liberazione dall’amarezza e dalla sofferenza può sembrare un luogo comune, ma è davvero così. Perché non mentono quando ci dicono chegli altri è soprattutto un atto d’amore nei nostri confronti. Perché se è vero che la vendetta può essere gratificante per un istante, è altrettanto vero che il perdono ci rende libere da tutti quei pensieri negativi e rancorosi e torna a farci sentire serene. Perché la felicità, del resto, passaper uno stato di pace che possiamo raggiungere solo se ci liberiamo dal dolore. Una prigione, ...