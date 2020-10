Il Napoli sorride | Lorenzo Insigne si rivede in campo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutotorna ad allenarsi con i compagni. Il capitano azzurro, infortunatosi dopo 23′ durante il match contro il Genoa, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, e dopo le terapie di queste settimane oggi è tornato a lavorare sulcon il gruppo. Difficile vedereincontro l’Atalanta, l’obiettivo è il rientro per il derby in trasferta contro il Benevento, in programma domenica 25 ottobre per la sfida contro il fratello Roberto. Ilintanto continua il ritiro “bolla” a Castel Volturno. Seduta mattutina per gli uomini di Gattuso al Training Center. La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente ...