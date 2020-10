GF Vip, Parpiglia: indiscrezioni sul cast e una trattativa bomba, ecco le sue iniziali (Di domenica 11 ottobre 2020) Gabriele Parpiglia, nel corso di Casa Chi, racconta un retroscena dietro l’altro con protagonisti i concorrenti (ed i potenziali) del Grande Fratello Vip. A differenza delle passate stagioni, quest’anno non c’è alcun pezzo da novanta dello sport, ma c’è un motivo. Grande Fratello Vip, Parpiglia e le indiscrezioni bomba: Eva Grimaldi pronta ad entrare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 ottobre 2020) Gabriele, nel corso di Casa Chi, racconta un retroscena dietro l’altro con protagonisti i concorrenti (ed i potenziali) del Grande Fratello Vip. A differenza delle passate stagioni, quest’anno non c’è alcun pezzo da novanta dello sport, ma c’è un motivo. Grande Fratello Vip,e le: Eva Grimaldi pronta ad entrare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

