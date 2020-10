Covid, in Campania contagi in lieve calo: 633 su 9.232 tamponi. Due morti e 61 in terapia intensiva. 128 guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Rallenta ancora la crescita dei contagi in Campania: in 24 ore si registrano 633 positivi (ieri 664, due giorni fa 769) su 9.232 tamponi (ieri 9.031, due giorni fa 9.549) e si contano due persone morte. Sono i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei positivi è di 18.530 unità; quello dei tamponi è di 682.704. I guariti del giorno sono 128. Il report sui posti letto su base regionale indica in 110 i posti di terapia intensiva complessivi, in 61 i posti letto di terapia intensiva occupati. I posti letto di degenza complessivi sono 820 mentre quelli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Rallenta ancora la crescita deiin: in 24 ore si registrano 633 positivi (ieri 664, due giorni fa 769) su 9.232(ieri 9.031, due giorni fa 9.549) e si contano due persone morte. Sono i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da-19. Il totale dei positivi è di 18.530 unità; quello deiè di 682.704. Idel giorno sono 128. Il report sui posti letto su base regionale indica in 110 i posti dicomplessivi, in 61 i posti letto dioccupati. I posti letto di degenza complessivi sono 820 mentre quelli ...

Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 In 200 ad un matrimonio, focolaio a Monte di Procida #ANSA - Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, LA REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA PARTENZA VERSO TORINO PER RISCHIO #COVID. +++ #SportMediaset #Ultimora - twolighteyes : #Covid, 633 nuovi contagi e 2 morti in #Campania - irastadilarsson : #Coronavirus DECEDUTI 11/10/2020: Sardegna +4 ? dato più alto dal 14 Maggio Lazio +4 Piemonte +3 Lombardia +3 Lig… -